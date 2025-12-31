بعد ختام دور المجموعات.. كم بلغ الحضور الجماهيري بالجولة الثالثة في أمم

حرصت والدة النجم الجزائري رياض محرز، على التواجد في مدرجات ملعب "مولاي عبدالله" بالمغرب، لمتابعة مباراة الجزائر أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025.

وخطفت والدة النجم الجزائري، الأنظار بشكل كبير خلال ظهورها في المدرجات، وهى تحمل علم محاربي الصحراء، خلال مباراة غينيا الاستوائية بالجولة الثالثة بأمم أفريقيا.

وشهدت مباراة الجزائر أمام غينيا الاستوائية، تواجد قائد المنتخب رياض محرز على مقاعد البدلاء بعدما فضل المدرب منحه راحة للمباراة المقبلة، بدور ال 16 من البطولة.

وحقق منتخب الجزائر، الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر، أن منتخب الجزائر يستعد لملاقاة نظيره الكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.