أمريكا تحذّر العراق: هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان.. فما علاقة بغداد؟

قالت وسائل إعلام عبرية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من "هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان"، خلال اجتماعهما مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة "I 24 NEWS"، أن باراك أبلغ السوداني أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك سيكون أوسع نطاقا مما سبق، مؤكدا أنه سيحدث خلال أيام أو أسابيع قليلة.

وطالب المبعوث الأمريكي، رئيس الوزراء العراقي بمنع الفصائل الموالية لإيران من الرد على الهجمات الإسرائيلية المرتقبة في لبنان، محذّرا من أن رد إسرائيل على العراق "سيهز الأردن وسوريا".

وتتزايد المخاوف لدى الإدارة الأمريكية، بشأن نقل أسلحة إيرانية إلى الفصائل العراقية الموالية لها، معربة عن قلقها إزاء الاضطرابات في العراق وسوريا والأردن وما قد ينتج عنها، موضحة أن "الهجوم الإسرائيلي المرتقب لن يكون جويا فقط".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "الميكانيزم" اجتماعها الرابع عشر في منطقة الناقورة جنوبي البلاد، لتقييم الجهود الرامية إلى ترتيب وقف دائم للأعمال العدائية.

وحضر من الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، بصفتهما مشاركين مدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية في لبنان في بيان اليوم الأربعاء، إن انضمام المسؤولين المدنيين يعكس التزام لجنة "الميكانيزم" بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية لتحقيق الأمن والسلام الدائم للجميع.

وأكد البيان، ترحيب جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة.

وتتولى لجنة الميكانيزم التي تضم أعضاء من فرنسا ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل"، الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، غير أن إسرائيل تواصل انتهاكه باستمرار.