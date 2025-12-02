ترامب عن الصوماليين في أمريكا: قمامة يجب أن تعود لبلدها كريهة الرائحة

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطابه التحريضي ضد الصوماليين في ولاية مينيسوتا، بمن فيهم النائبة إلهان عمر، عبر وصفهم بأنهم "قمامة يجب أن تعود من حيث جاءت".

وقال ترامب خلال اجتماع مع وزرائه، الثلاثاء: "لا أريدهم في بلدنا، بلادهم ليست صالحة لسبب وجيه.. إنها كريهة الرائحة، ولا نريدهم في بلادنا".

وتتزامن تصريحات ترامب، مع عملية جديدة تطلقها سلطات الهجرة والجمارك في مينيابوليس وسانت بول بولاية مينيسوتا تستهدف المهاجرين الصوماليين غير المسجلين، وفق ما ذكره مسؤول فيدرالي لشبكة "سي إن إن".

وفي أول تصريح عقب حادث إطلاق النار في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، كرر ترامب انتقاده للصوماليين رغم أن منفذ الهجوم أفغاني الجنسية.

واعتبر ترامب أن الصوماليين في مينيسوتا لا يساهمون بأي شئ، وأن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة تحول، مضيفا "سنسير في الاتجاه الخاطئ إلى استمرينا في إدخال القمامة إلى بلدنا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا نريدهم في بلدنا.. فليعودا إلى حيث جاءوا ويصلحوا الأمور هناك".