أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس نيكولاس مادورو وافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من إعلان كراكاس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت فعليًا إلى تعليق البرنامج.

وقالت وزارة النقل الفنزويلية، في بيان صباح الثلاثاء، إن "هيئة الطيران المدني تلقت طلبًا من حكومة الولايات المتحدة لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين من ذلك البلد إلى فنزويلا"، مضيفًة أن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية الشرقية" قادمة من مدينة فينيكس الأمريكية حصلت على تصريح للهبوط في مطار مايكيتيا قرب العاصمة كاراكاس.

وكانت فنزويلا تُسيّر رحلتين أسبوعيًا لإعادة مواطنيها من الولايات المتحدة، قبل أن تعلن الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع تعليق الرحلات إثر تصريحات ترامب، التي دعا فيها إلى اعتبار المجال الجوي الفنزويلي "مغلقًا بالكامل"، في خطوة وصفتها كراكاس بأنها تمثل وقفًا أحاديًا للرحلات.

وأثارت تصريحات ترامب، التي جاءت في خضم تصاعد التوترات بين البلدين، حالة من القلق والارتباك في العاصمة الفنزويلية، في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على حكومة مادورو.

وأشارت الحكومة الفنزويلية إلى أن نحو 14 ألف مواطن فنزويلي عادوا إلى البلاد من الولايات المتحدة بين فبراير ونوفمبر، في إطار عمليات الإعادة التي تجري وسط تشديد إدارة ترامب لإجراءات الهجرة.