إعلان

فنزويلا تستأنف رحلات ترحيل مهاجرين غير قانونيين من أمريكا

كتب : مصراوي

04:29 م 02/12/2025

فنزويلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن فنزويلا تسمح باستئناف الرحلات لترحيل مهاجرين غير قانونيين من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية، قالت أمس الاثنين، إن التصعيد العسكري الأمريكي الأخير أدى إلى توقف الرحلات الجوية التي تحمل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة "فوكس نيوز".

وقالت الوزارة في بيان: "من خلال هذا الإجراء، علقت حكومة الولايات المتحدة من جانب واحد رحلات المهاجرين الفنزويليين التي كانت تُنفذ بانتظام وأسبوعيًا كجزء من إعادة الفنزويليين إلى وطنهم من خلال خطة العودة إلى الوطن" (خطة Vuelta a la Patria).

والسبت، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطيارين من أن المجال الجوي "فوق فنزويلا ومحيطها" يجب أن "يُغلق بالكامل"، فيما تدرس إدارته ضربات محتملة على أهداف في كاراكاس وحولها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فنزويلا رحلات ترحيل مهاجرين مهاجرين غير قانونيين أمريكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026