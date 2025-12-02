فنزويلا تستأنف رحلات ترحيل مهاجرين غير قانونيين من أمريكا

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن فنزويلا تسمح باستئناف الرحلات لترحيل مهاجرين غير قانونيين من الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية، قالت أمس الاثنين، إن التصعيد العسكري الأمريكي الأخير أدى إلى توقف الرحلات الجوية التي تحمل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة "فوكس نيوز".

وقالت الوزارة في بيان: "من خلال هذا الإجراء، علقت حكومة الولايات المتحدة من جانب واحد رحلات المهاجرين الفنزويليين التي كانت تُنفذ بانتظام وأسبوعيًا كجزء من إعادة الفنزويليين إلى وطنهم من خلال خطة العودة إلى الوطن" (خطة Vuelta a la Patria).

والسبت، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطيارين من أن المجال الجوي "فوق فنزويلا ومحيطها" يجب أن "يُغلق بالكامل"، فيما تدرس إدارته ضربات محتملة على أهداف في كاراكاس وحولها.