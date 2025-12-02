إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالقليوبية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس على الطريق الزراعى «بنها – القاهرة» أمام مزلقان زكي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحادث نتج عن تصادم بين ميكروباص وأتوبيس في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وقامت القوات برفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح المواطنين على الطريق الزراعي.