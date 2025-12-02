

وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن تشكيل مكتب سياسي جديد للحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، والذي سيكون مسؤولا عن قيادة العمل السياسي والتنظيمي للثورة البوليفارية.

وقال مادورو في تجمع جماهيري مخصص لأداء اليمين للجان الأساسية البوليفارية: "لقد منحني المؤتمر هذه القوة الجبارة، هذه الحركة الشعبية الهائلة المسماة الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، الذي أسسه الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز، سلطة تعيين مكتب سياسي جديد، أود أن أعلن عن المكتب السياسي الذي سيقود القيادة الوطنية معي، والذي سيعطي شكلا وسرعة للعملية الجديدة التي نمر بها".

ويضم المكتب السياسي الفنزويلي الجديد 12 عضوا، 6 رجال و6 نساء. واحتفظ ديوسدادو كابيو بمنصبه أمينا عاما للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي.

وأشار مادورو إلى أن كل عضو في المكتب السياسي "تلقى بالفعل مهام محددة"، وطلب الدعم الكامل لأعضاء هيئة القيادة الجديدة، التي سترافقه كقائد أعلى للعملية الثورية.

وأكد الرئيس الفنزويلي أنه ينبغي على المكتب السياسي الجديد ضمان تسريع الإصلاحات داخل الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، وتعزيز ارتباطه بنظام السلطة الشعبية.

وأكد وجود 237 ألف لجنة شعبية عاملة في البلاد، مرتبطة "بملايين العائلات والجيران"، مما يجعل النظام التنظيمي للحزب، وفقا له "أقوى هيكل سياسي عرفته فنزويلا على الإطلاق"، وفقا لروسيا اليوم.