الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود

توفي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة العربية السعودية.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

ودعا الديوان الملكي للفقيد الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.