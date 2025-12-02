إعلان

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود

كتب : مصراوي

03:37 ص 02/12/2025

الديوان الملكي السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


مصراوي

توفي الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة العربية السعودية.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

ودعا الديوان الملكي للفقيد الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود الأمير عبدالله بن فهد آل سعود عبدالله بن فهد آل سعود وفاة عبدالله بن فهد آل سعود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة