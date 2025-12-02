إعلان

‌‏رئيس فنزويلا يرد على التهديدات الأمريكية: "لا نريد سلام العبيد"

كتب-عبدالله محمود:

12:38 ص 02/12/2025

نيكولاس مادورو

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي، وانتشار القوات الأمريكية في منطقة الكاريبي.


وقال الرئيس الفنزويلي، خلال تجمع حضره الآلاف من مناصريه في كراكاس، الإثنين، إن فنزويلا ستبقى دولة سيادة واحترام، لا تتدخل في شؤون أحد في هذا العالم فلا تتدخلوا في شؤوننا، مشددًا إنه يرفض "سلام العبيد".

وأكد مادورو، أن فنزويلا تريد السلام، ولكن لا تريد سلاما لا تريد سلام العبيد، ولا سلام الاستعمار.

ورفض الرئيس الفنزويلي، ما يقوم به ترامب من عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في فنزويلا، مشيرًا إلى أن فنزويلا دولة سيادة واحترام ولن تقبل بما يحدث.

نيكولاس مادورو، ‌‏رئيس فنزويلا التهديدات الأمريكية دونالد ترامب

