قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة النقض، مد أجل الفصل في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق. على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، لجلسة 4 أبريل، لتنفيذ الحكم التمهيدي.

وكانت محكمة النقض قضت في حكم تمهيدي، باستجواب طرفي الطعن المقدم في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت الطعن المقدم من المحاميان إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

اختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا "الإسكندرية - البحيرة مطروح" - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.