إعلان

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر

كتب : مصراوي

06:55 م 07/02/2026

المحامي نزيه الحكيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة النقض، مد أجل الفصل في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق. على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، لجلسة 4 أبريل، لتنفيذ الحكم التمهيدي.

وكانت محكمة النقض قضت في حكم تمهيدي، باستجواب طرفي الطعن المقدم في بعض النقاط استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحالت الطعن المقدم من المحاميان إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

اختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتهم، كما اختصمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا "الإسكندرية - البحيرة مطروح" - بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحامي نزيه الحكيم القائمة الوطنية محكمة النقض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
رياضة محلية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
أخبار مصر

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن الطعن المقدم على القائمة الوطنية من أجل مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران