المغرب تجلي 140 ألف شخص في ظل هطول أمطار غزيرة وفيضان السدود.. صور

كتب : مصراوي

12:03 ص 06/02/2026
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، إجلاء ما يربو على 140 ألف شخص من منازلهم شمال غربي البلاد حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من السدود الممتلئة إلى فيضان، كما عطل الطقس العاصف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا.

الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من السدود

وذكر سكان ووسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من السدود المملوءة رفعت منسوب المياه في الأيام القليلة الماضية في أنهار مثل لوكوس، مما أدى إلى فيضانات في عدة بلدات، من بينها القصر الكبير.

وحثت السلطات الأشخاص في المناطق المتضررة على المغادرة على الفور، ونشرت الجيش لإجلاء السكان من البلدات الأشد تضررا وإنشاء أماكن إيواء مؤقت.

إجلاء 143 ألفا و 164 شخصا

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أنه تم إجلاء 143 ألفا و 164 شخصا، وتم إغلاق المدارس والجامعات، كما تم إخلاء ما يصل إلى 85 % من القصر الكبير، مما جعل المدينة شبه مهجورة.

وأظهرت مقاطع مصورة قدمها شاهد لوكالة أنباء أسوشيتد برس، منازل متضررة وانهيارات أرضية في بلدة بني زيد الريفية شمالي البلاد إثر الأمطار الغزيرة.

وأظهرت لقطات أخرى الجرافات وهي تطهر الطرق وتعيد إمكانية الوصول إلى المنطقة التي صارت معزولة.

وزارة الداخلية المغربية فيضان المغرب الطقس المغرب تجلي 140 ألف شخص

