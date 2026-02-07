إعلان

ترامب يشيد بصفقة استحواذ على "نيكستار" و"تيجنا" التي عارضها سابقا

كتب : مصراوي

08:11 م 07/02/2026

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ب)

دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، شراء مجموعة نيكستار ميديا لشركة البث المنافسة "تيجنا" بقيمة 6.2 مليار، في تراجع واضح عن انتقاده للصفقة من قبل.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" "إننا بحاجة إلى مزيد من المنافسة ضد العدو، الشبكات التلفزيونية الوطنية التي تبث أخبارا كاذبة، سيساعد السماح بصفقات مثل صفقة نيكستار وتيجنا على توجيه ضربه قاضية للأخبار الكاذبة، لأنه سيكون هناك المزيد من المنافسة... أبرموا الصفقة".

وسيدمج الاستحواذ، الذي يتطلب موافقة تنظيمية، شركتين لهما أرصدة كبيرة في البث الإعلامي المحلي. وتشرف نيكستار على أكثر من 200 قناة في 116 سوقا على مستوى البلاد، بينما تملك تيجنا 64 قناة أخبار في 51 سوقا.

وانتقد ترامب الاتفاق في نوفمبر، وكتب آنذاك: "إذا كان هذا سيتيح (تكبير) شبكات اليسار المتطرف، لن أكون سعيدا".

لكن هذه الشركات تعمل بشكل مستقل عن شبكات البث الكبرى مثل "إيه بي سي" و "إن بي سي". وفي سبتمبر، علقت شركة نيكستار، بالتعاون مع مجموعة سينكلير برودكاست ذات الميول اليمينية، برنامج جيمي كيميل الحواري الليلي على قناة "إيه بي سي" بعد نحو أسبوع من تعليقات كيميل على اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

