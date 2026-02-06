إعلان

حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي يجمع أكثر من أربعين شخصية عامة بارزة

كتب : مصراوي

10:58 م 06/02/2026
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (2)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (4)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (5)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (6)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (7)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (8)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (9)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (1)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (10)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (12)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (11)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (14)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (16)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (15)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (17)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (13)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (19)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (21)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (18)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (22)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (20)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (23)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (24)
    حفل الإعلامية ماجدة برسوم السنوي (25)

كتب وتصوير- هاني رجب

أقيم اليوم الجمعة الحفل السنوي للإعلامية الكبيرة ماجدة برسوم بإحدى الفنادق الكبرى في مدينة نصر، وذلك بحضور أكثر من أربعين شخصية عامة بارزة.

ومن أبرز الحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، إلى جانب عدد كبير من السفراء، منهم السفير الفرنسي والسفيرة الأمريكية، وسفراء السويد وإيطاليا وألمانيا ورومانيا واليونان وصربيا واليابان وكندا وقبرص والدومينيكان وأرمينيا وسنغافورة والبرتغال والدنمارك وليتوانيا وأوروغواي وكولومبيا، وقنصل اليونان، وجميع سفراء أوروبا، وسفراء أمريكا الجنوبية والشمالية، وعدد من السفراء العرب.

كما حضر المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، والمستشار أمير رمزي، والدكتور أحمد غنيم، رئيس المتحف المصري الكبير، ورجل الأعمال منير غبور، والدكتور حسام بدراوي، والأمير محمد علي أحمد فؤاد الثاني، نجل ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني.

ماجدة برسوم حفل ماجدة برسوم

