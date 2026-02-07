إعلان

بعد زيارته حاملة طائرات قرب إيران.. ويتكوف: شاهدنا عمليات إقلاع حية

كتب : مصراوي

08:20 م 07/02/2026

ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، إنه التقى رفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقائد القيادة المركزية بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وأشار ويتكوف، إلى أنه شاهد عمليات طيران حية من على متن حاملة الطائرات وتحدث مع الطيار الذي أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من الحاملة دون نوايا واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن كوشنر وويتكوف، زارا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب على مقربة من إيران، وكان برفقتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بحسب مصدرين مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون السفينة الحربية الأمريكية ومجموعتها الضاربة في أي ضربة أمريكية مستقبلية على إيران، لافتًة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم من المحادثات مع إيران، وأن هذه الرسالة إلى الإيرانيين مفادها أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على أي تحرك عسكري لواشنطن ضد طهران، مشيرا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الأخير يضع تلك القواعد في "مرمى النيران الإيرانية" في حال وقوع صدام.

وأكّد الوزير عراقجي، خلال منتدى "الجزيرة الإعلامي، أن إيران "لا تعتزم" استهداف الدول الصديقة التي تقع تلك القواعد على أراضيها، بل الوجود العسكري الأمريكي ذاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف حاملة الطائرات الأمريكية إيران مبعوث ترامب إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
زووم

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
شئون عربية و دولية

السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة
تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران