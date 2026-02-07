بعد زيارته حاملة طائرات قرب إيران.. ويتكوف: شاهدنا عمليات إقلاع حية

كتب- محمود الطوخي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، إنه التقى رفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقائد القيادة المركزية بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وأشار ويتكوف، إلى أنه شاهد عمليات طيران حية من على متن حاملة الطائرات وتحدث مع الطيار الذي أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من الحاملة دون نوايا واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن كوشنر وويتكوف، زارا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب على مقربة من إيران، وكان برفقتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بحسب مصدرين مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون السفينة الحربية الأمريكية ومجموعتها الضاربة في أي ضربة أمريكية مستقبلية على إيران، لافتًة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم من المحادثات مع إيران، وأن هذه الرسالة إلى الإيرانيين مفادها أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على أي تحرك عسكري لواشنطن ضد طهران، مشيرا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الأخير يضع تلك القواعد في "مرمى النيران الإيرانية" في حال وقوع صدام.

وأكّد الوزير عراقجي، خلال منتدى "الجزيرة الإعلامي، أن إيران "لا تعتزم" استهداف الدول الصديقة التي تقع تلك القواعد على أراضيها، بل الوجود العسكري الأمريكي ذاته.