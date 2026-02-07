إعلان

القبض على شخصين لتعديهما على كلب ضال بعصا وحجارة في 6 أكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

09:08 م 07/02/2026

القبض على شخصين لتعديهما على كلب ضال بعصا وحجارة ف

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شخصين عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيامهما بالتعدي على كلب ضال باستخدام عصا وإلقاء حجارة عليه، مما أدى إلى نفوق الحيوان بمنطقة 6 أكتوبر.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وهما سائق توصيل طلبات وطالب "نجل عمه". وعُثر بحوزتهما على العصا المستخدمة في الاعتداء، وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب تناول الكلب للطيور أمام العقار محل سكن أحدهما.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية التعدي على كلب ضال النيابة العامة

