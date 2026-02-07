نتنياهو يلتقي ترامب الأربعاء في واشنطن لبحث المفاوضات مع إيران

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لمناقشة المفاوضات بشأن إيران، ووفقًا للبيان، "يرى نتنياهو أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم للمحور الإيراني".

وأشارت القناة 12 العبرية، أنه كان من المفترض أن يسافر نتنياهو إلى مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بعد حوالي 10 أيام، وكان من المقرر أن يعقد خلال هذه الزيارة اجتماعاً مطولاً واجتماعات إضافية، فضلاً عن إقامة في المؤتمر، لكن هذه الرحلة باتت موضع شك.

وصرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض قائلاً: "نتنياهو هو من طلب تقديم موعد زيارته وحضور الاجتماع مع الرئيس يوم الأربعاء".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر السبت، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة جداً" في عُمان يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي أكثر ملاءمة مما كان عليه قبل حرب الأيام الـ 12 في يونيو الماضي.

أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة "ليست في عجلة من أمرها" لاتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وذلك لسببين: أولهما أنها لا تزال بصدد استكمال نشر جميع أصولها العسكرية في الشرق الأوسط، وثانيهما أنه يفضل الحل الدبلوماسي، مضيفًا: "إنهم يدركون أن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق"، وأضاف الرئيس الأمريكي أن على إيران الموافقة مسبقاً على الالتزام بمبدأ "عدم امتلاك أسلحة نووية".

وسط التوترات والمفاوضات، زار مبعوثا الرئيس ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم، برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، المتمركزة في بحر العرب، على مقربة من سواحل إيران، ومن المتوقع أن تكون حاملة الطائرات رأس الحربة في أي هجوم أمريكي مستقبلي على إيران، وتُعدّ هذه الزيارة رسالةً إلى الإيرانيين في ضوء المفاوضات الجارية بين البلدين، وفق ما ذكرت القناة.