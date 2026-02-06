بعد اعتقال مادورو.. أول لقاء بين سفير فنزويلا وسفيرة أمريكا بالقاهرة

استقالتنا من "هيومن رايتس ووتش" بسبب حرمان الفلسطينيين من حق العودة

مصراوي

التقى سفير فنزويلا وليم أومار بارينتوس، لأول مرة مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، بعدما قامت القوات الأمريكية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة كاراكاس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تربطها علاقات جيدة جدا مع القيادة الفنزويلية الجديدة في الوقت الحالي.

يذكر أن قوات خاصة أمريكية اعتقلت مادورو وزوجته في كاراكاس يوم 3 يناير الماضي، ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.