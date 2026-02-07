إعلان

أردوغان: اتخذت مع ملك الأردن قرارات مهمة لتعزيز علاقاتنا

كتب : مصراوي

09:06 م 07/02/2026

الرئيس التركي أردوغان

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه اتخذ مع ملك الأردن عبدالله الثاني قرارات مهمة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، عقب تقليد الملك عبد الله الثاني الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي، وهي أرفع وسام في المملكة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأعرب أردوغان عن شكره وترحيبه بتقليد الملك عبد الله الثاني له قلادة الحسين بن علي.

وأوضح أن تقليده هذه القلادة يعتبر دليلا ملموسا على الروابط التاريخية العميقة بين البلدين وشعبيهما.

وأعرب عن إيمانه بأن هذه القلادة الاستثنائية ستعزز العلاقات الأخوية والودية الراسخة بين البلدين.

وقال: "اتخذنا اليوم خلال لقائنا مع أخي العزيز ملك الأردن عبد الله الثاني قرارات مهمة من شأنها تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين".

وأشار إلى توافقه مع الملك عبد الثاني على "ضرورة أن يسود السلام والهدوء والأمن والاستقرار في كل شبر من منطقتنا".

ولفت إلى أنه أعرب لملك الأردن عن تقديره لجهود المملكة في هذا الإطار بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

كما أعرب أردوغان عن أمله أن تعود النقاشات التي أجراها الطرفان التركي والأردني بالخير على البلدين والمنطقة.

وفي وقت سابق السبت، استقبل الرئيس أردوغان، العاهل الأردني بمراسم رسمية في قصر دولمة بهتشة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الدفاع يشار جولر، والخارجية هاكان فيدان.

كما شارك فيه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاجاطاي قليتش.

أردوغان ملك الأردن تركيا الأردن الملك عبدالله الثاني

