الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 29 سفينة تابعة لإيران

كتب : مصراوي

07:58 م 18/12/2025

وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات

أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على 29 سفينة تابعة لأسطول الظل الإيراني

وأكد الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستواصل حرمان النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية.

وفي سياق أخر، قالت الخزانة الأمريكية، إنها سمحت ببعض المعاملات المالية التي كانت محظورة بموجب العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبها، أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران تقييد قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته عبر آليات غامضة واحتيالية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لمواجهة من يسهلون تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة".

