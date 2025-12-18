مواطن يكشف كواليس اقتحام أتوبيس مدرسة غرفة نومه ببدر

روى محمد عبده، صاحب الشقة التي اقتحمها أتوبيس مدرسي بمدينة بدر، تفاصيل لحظة انهيار حائط غرفة نومه على أسرته.

وقال "عبده"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن الحادث وقع في السادسة صباحًا، حيث كان هو وزوجته الحامل وابنتهما ذات الأربعة أعوام نائمين، ليُصدموا بصوت هائل أشبه "بانفجار قنبلة".

وأضاف: "فجأة سمعنا صوت مرعب وفي اللحظة دي زوجتي شدتني من على السرير، وبعدها مباشرة انهار الحائط بالكامل".

وأشار إلى أنه كان ينام بجوار الجدار الذي تحطم مباشرة، مؤكدًا أن العناية الإلهية وحدها أنقذته من الموت تحت الأنقاض.

وتابع: الحافلة لم تكن تسير في الطريق الرئيسي، بل خرجت من منطقة جانبية غير مخصصة للمرور.

وأكد أن السائق كان يقود بسرعة كبيرة مما تسبب في فقدانه السيطرة، قائلًا: "الأتوبيس طلع من ملف بسرعة، والدريكسيون رد منه، فدخل على الرصيف وخبط في واجهة الشقة مباشرة".

وأوضح: "صحيت على أوضة نوم مليانة تراب وغبار، حسيت إني في فيلم أو كابوس.. لقيت بنتي الصغيرة مش بتعيط ولا بتتكلم، حاطة إيديها على ودانها، فاقدة النطق تمامًا من الرعب".

