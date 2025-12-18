إعلان

مواطن يكشف كواليس اقتحام أتوبيس مدرسة غرفة نومه ببدر

كتب : حسن مرسي

09:47 م 18/12/2025

جانب من الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روى محمد عبده، صاحب الشقة التي اقتحمها أتوبيس مدرسي بمدينة بدر، تفاصيل لحظة انهيار حائط غرفة نومه على أسرته.

وقال "عبده"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن الحادث وقع في السادسة صباحًا، حيث كان هو وزوجته الحامل وابنتهما ذات الأربعة أعوام نائمين، ليُصدموا بصوت هائل أشبه "بانفجار قنبلة".

وأضاف: "فجأة سمعنا صوت مرعب وفي اللحظة دي زوجتي شدتني من على السرير، وبعدها مباشرة انهار الحائط بالكامل".

وأشار إلى أنه كان ينام بجوار الجدار الذي تحطم مباشرة، مؤكدًا أن العناية الإلهية وحدها أنقذته من الموت تحت الأنقاض.

وتابع: الحافلة لم تكن تسير في الطريق الرئيسي، بل خرجت من منطقة جانبية غير مخصصة للمرور.

وأكد أن السائق كان يقود بسرعة كبيرة مما تسبب في فقدانه السيطرة، قائلًا: "الأتوبيس طلع من ملف بسرعة، والدريكسيون رد منه، فدخل على الرصيف وخبط في واجهة الشقة مباشرة".

وأوضح: "صحيت على أوضة نوم مليانة تراب وغبار، حسيت إني في فيلم أو كابوس.. لقيت بنتي الصغيرة مش بتعيط ولا بتتكلم، حاطة إيديها على ودانها، فاقدة النطق تمامًا من الرعب".

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أتوبيس مدرسة يقتحم غرفة نوم مواطن يحكي اقتحام أتوبيس غرفة نومه برنامج خط أحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟