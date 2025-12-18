تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا الأمريكية

تحطمت طائرة رجال أعمال أثناء هبوطها في مطار بولاية نورث كارولينا الأمريكية، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن السلطات الأمريكية، تأكيدها إن الطائرة التي تحطمت من طراز سيسنا سي 550، حيث وقعت الحادثة حوالي الساعة 10:20 صباحًا الخميس.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يجري تحقيقات مكثفة للوقوف على أسباب الحادث.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هناك إصابات، في حادثة مطار ستيتسفيل الذي يقع على بعد حوالي 45 ميلاً (72 كيلومترًا) شمال شارلوت.