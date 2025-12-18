رقم فلكي.. كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

في مباراة ماراثونية أمام الأردن، تمكن منتخب المغرب من التتويج بطولة كأس العرب 2025، في نسختها الـ11 التي أقيمت في قطر، بفوز تاريخي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يتجه الفريقان للأشواط الإضافية ويتمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدف الفوز وحسم اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين.

كم حصدت المغرب بعد تتويجها بكأس العرب؟

خصصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، جوائز مالية ضخمة للمنتخب المتوج بالبطولة، حيث رصدت لصاحب اللقب جائزة مالية ضخمة وصلت قيمتها لـ 7.1 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 4.2 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة الجوائز المالية للبطولة كلها 36.5 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليونا في النسخة السابقة من البطولة.