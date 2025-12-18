روسيا: نرفض نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وستكون هدفا مشروعا لقواتنا

جددت وزارة الخارجية الروسية، رفضها نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن قوات حفظ السلام ستكون هدفا مشروعا لقوات موسكو.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن تحالف الراغبين يضع خططا لاحتلال أوكرانيا بدلا من التركيز على حل الأزم.

وفي وقت سابق، طالب قادة الاتحاد الأوروبي، خلال بيان مشترك بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين السلام في أوكرانيا.

ورحب قادة أوروبا بالتقدم الكبير الذي حققته جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.