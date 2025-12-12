إعلان

ترامب يهدد الرئيس الكولومبي:"ستكون التالي"

كتب : مصراوي

12:50 ص 12/12/2025

ترامب

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، أنه التالي في الحملة يخضها البيت الأبيض الإقليمية ضد تهريب المخدرات بعد فنزويلا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: " إن كولومبيا تنتج كميات كبيرة من المخدرات لذا من الأفضل له أن يتنبه وإلا سيكون التالي سيكون التالي قريباً آمل أن يكون يستمع سيكون التالي".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على 3 من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورجل أعمال مقرب و6 شركات شحن للنفط الفنزويلي، وفقًا لموقع أكسيوس.

ترامب غوستافو بيترو فنزويلا الرئيس الأمريكي البيت الأبيض الرئيس الكولومبي

