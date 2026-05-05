إيران: "لا نكنّ ضغينة لجيراننا.. واستهداف أراضيهم ضرورة للدفاع عن النفس"

كتب : محمد جعفر

04:39 م 05/05/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي هجمات على دول المنطقة تتم دفاعاً عن النفس، مضيفاً أن هذه الدول تؤوي أصولاً أمريكية تساهم في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عبء

قال بقائي لقناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية الرسمية يوم الاثنين: "لا نكنّ أي ضغينة لأي دولة في المنطقة، والسبب الوحيد الذي يدفعنا لاستهداف أراضيهم هو ببساطة أننا مضطرون للدفاع عن أنفسنا ضد عدوان فعلي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال المسؤول الإيراني: "الآن، بات من المعلوم للجميع أن الولايات المتحدة استخدمت قواعدها العسكرية وأصولها العسكرية، واستخدمت أيضاً الدعم اللوجستي الذي قدمته بعض هذه الدول لتعزيز عدوانها على إيران".

ونقلت قناة برس تي في عن بقائي قوله: "إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمثل عبئاً ولا يجلب سوى انعدام الأمن"، وأضافت أن القواعد العسكرية لواشنطن "عرضت الدول المضيفة مراراً وتكراراً لمخاطر غير ضرورية بدلاً من توفير حماية حقيقية".

الإمارات تتصدى للهجمات الإيرانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أمس، أن الدفاعات الجوية الإماراتية "اعترضت يوم الاثنين 12 صاروخاً باليستياً، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات مسيرة أُطلقت من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة".

