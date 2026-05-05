شهد مضيق هرمز اضطرابا في حركة الملاحة البحرية عقب تقارير عن انقطاع واسع في نظام تحديد المواقع، ما تسبب في إرباك السفن التجارية العاملة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بحدوث خلل كبير في نظام تحديد المواقع، الأمر الذي انعكس على حركة السفن داخل المضيق، في وقت أعلنت فيه شركة ميرسك الدنماركية نجاح إحدى سفنها في عبور المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية.

وأوضحت الشركة أن السفينة ألاينس فيرفاكس، التي تحمل مركبات وترفع العلم الأمريكي، تمكنت من اجتياز مضيق هرمز والخروج من الخليج بسلام خلال يوم الاثنين.

في المقابل، نفت طهران وجود أي تغيير في الوضع داخل المضيق، مؤكدة أن السفن العالقة لم تغادر مواقعها، ومشددة على أن ما تردد بشأن دخول مدمرات حربية أمريكية إلى المنطقة غير صحيح.

ونقل مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش عن الجيش والحرس الثوري الإيرانيين تأكيدهما استمرار الوضع كما هو دون أي تحركات للسفن المحتجزة داخل المضيق، في ظل استمرار التباين في الروايات بشأن تطورات الملاحة.