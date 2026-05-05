انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز وتضارب حول عبور السفن

كتب : وكالات

04:50 م 05/05/2026

مضيق هرمز

شهد مضيق هرمز اضطرابا في حركة الملاحة البحرية عقب تقارير عن انقطاع واسع في نظام تحديد المواقع، ما تسبب في إرباك السفن التجارية العاملة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بحدوث خلل كبير في نظام تحديد المواقع، الأمر الذي انعكس على حركة السفن داخل المضيق، في وقت أعلنت فيه شركة ميرسك الدنماركية نجاح إحدى سفنها في عبور المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية.

وأوضحت الشركة أن السفينة ألاينس فيرفاكس، التي تحمل مركبات وترفع العلم الأمريكي، تمكنت من اجتياز مضيق هرمز والخروج من الخليج بسلام خلال يوم الاثنين.

في المقابل، نفت طهران وجود أي تغيير في الوضع داخل المضيق، مؤكدة أن السفن العالقة لم تغادر مواقعها، ومشددة على أن ما تردد بشأن دخول مدمرات حربية أمريكية إلى المنطقة غير صحيح.

ونقل مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش عن الجيش والحرس الثوري الإيرانيين تأكيدهما استمرار الوضع كما هو دون أي تحركات للسفن المحتجزة داخل المضيق، في ظل استمرار التباين في الروايات بشأن تطورات الملاحة.

مضيق هرمز حرب إيران الحرس الثوري

