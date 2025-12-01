بقيادة ترامب.. اجتماع هام في البيت الأبيض بشأن فنزويلا

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مساء الاثنين اجتماعًا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، لبحث الخطوات التالية المتعلقة بفنزويلا، في ظل تصعيد الإدارة الأمريكية حملتها للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفريق الأمن القومي، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، ونائب رئيس الأركان ستيفن ميلر، ومن المقرر انعقاد الاجتماع عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الاجتماع بينما تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا، إذ قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ ضربات على سفن يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، إلى جانب تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، ووفق وزارة الدفاع الأمريكية، فقد حشد الجيش أكثر من 12 سفينة حربية و15 ألف جندي ضمن عملية أُطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي".

وكان الرئيس ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستعمل قريبًا على وقف تهريب المخدرات الفنزويلية برًا أيضًا، وليس فقط بحرًا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر توجيهًا عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحذر فيه شركات الطيران والطيارين والشبكات الإجرامية من التحليق فوق المجال الجوي الفنزويلي، لكنه دعا الصحفيين إلى عدم تفسير الإعلان بشكل خاطئ.

وأكد ترامب أنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة، وذلك بعد أيام من تصنيف الإدارة الأمريكية لمادورو ومسؤولين آخرين كأعضاء في "منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة قد تمنح واشنطن خيارات عسكرية أوسع للتدخل داخل فنزويلا.