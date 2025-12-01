ما هي أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السودان؟

وكالات

حصلت قناة العربية/ الحدث، على أبرز بنود مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لوقف النار بالسودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر لقناة العربية/ الحدث، اليوم الإثنين، أن مقترح الولايات المتحدة يرى أن هيكلة الجيش لا يقرر فيها الجيش السوداني والدعم لوحدهما.

ولفتت إلى أن المقترح الأمريكي ينص على وقف النار بالسودان وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية، موضحة أنه يرسم خارطة طريق عبر 3 مسارات عسكرية وإنسانية وسياسية.

كما ينص المقترح حسب المصادر، على إصلاح شامل للجيش وإدماج المجموعات المسلحة، فضلًا عن إخراج الإخوان من الجيش والأجهزة الأمنية.

وأفادت المصادر بأن المقترح يدعو لإقصاء عناصر النظام السابق والإسلاميين من العمل السياسي، إضافة لعملية سياسية تقودها القوى المدنية.