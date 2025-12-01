إعلان

ما هي أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السودان؟

كتب : مصراوي

03:27 م 01/12/2025

الحرب فى السودان

وكالات

حصلت قناة العربية/ الحدث، على أبرز بنود مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لوقف النار بالسودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت مصادر لقناة العربية/ الحدث، اليوم الإثنين، أن مقترح الولايات المتحدة يرى أن هيكلة الجيش لا يقرر فيها الجيش السوداني والدعم لوحدهما.
ولفتت إلى أن المقترح الأمريكي ينص على وقف النار بالسودان وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية، موضحة أنه يرسم خارطة طريق عبر 3 مسارات عسكرية وإنسانية وسياسية.

كما ينص المقترح حسب المصادر، على إصلاح شامل للجيش وإدماج المجموعات المسلحة، فضلًا عن إخراج الإخوان من الجيش والأجهزة الأمنية.

وأفادت المصادر بأن المقترح يدعو لإقصاء عناصر النظام السابق والإسلاميين من العمل السياسي، إضافة لعملية سياسية تقودها القوى المدنية.

السودان وقف إطلاق النار في السودان الولايات المتحدة الأمريكية

