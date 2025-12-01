سفير أوروبي: الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران

أ ش أ

أكد سفير أوروبي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران قريبا.

وأوضح السفير الذي تحدث للصحيفة شريطة- عدم ذكر هويته- أن الولايات المتحدة لن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم واسع النطاق على إيران في المستقبل القريب، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقويض خطتها لإعادة تأهيل قطاع غزة.

وأضاف السفير: "لكن هل أعتقد أن عملًا عسكريًا إسرائيليًا سيحدث خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة؟ أنا شخصيًا أخشى ذلك".

وبحسب قوله، يسود قلق كبير داخل المجتمع الدولي من أن القيادة الإيرانية لم تستخلص الدروس الصحيحة من الجولة الأخيرة من التصعيد.