إعلان

سفير أوروبي: الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران

كتب : مصراوي

12:54 م 01/12/2025

إيران وإسرائيل وامريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ش أ

أكد سفير أوروبي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران قريبا.

وأوضح السفير الذي تحدث للصحيفة شريطة- عدم ذكر هويته- أن الولايات المتحدة لن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم واسع النطاق على إيران في المستقبل القريب، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقويض خطتها لإعادة تأهيل قطاع غزة.

وأضاف السفير: "لكن هل أعتقد أن عملًا عسكريًا إسرائيليًا سيحدث خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة؟ أنا شخصيًا أخشى ذلك".

وبحسب قوله، يسود قلق كبير داخل المجتمع الدولي من أن القيادة الإيرانية لم تستخلص الدروس الصحيحة من الجولة الأخيرة من التصعيد.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل الولايات المتحدة سفير أوروبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة