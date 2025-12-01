إسرائيل: نقص القوى البشرية بالجيش أزمة تمس الأمن القومي

قال الجيش الإسرائيلي، إن أزمة نقص القوى البشرية في الجيش تمس بالأمن القومي، لافتًا إلى أن نحو 70% من عائلات الجنود في الاحتياط تعيش أزمة بسبب الخدمة العسكرية الطويلة.

وأفاد الجيش، بأن نحو 37% فقط من الضباط أبدوا استعدادًا لمواصلة خدمتهم العسكرية هذا العام مقابل 58% عام 2018، مشيرًا إلى أن أكثر من 30% من كبار القادة العسكريين سيغادرون صفوف الجيش بدءا من العام المقبل.

وأضاف الجيش أنه يعاني نقصًا بنحو 1300 ضابط في كل الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب، وأن هناك نقصًا يقدر بنحو 300 ضابط برتبة رائد في وحدات القتال المختلفة.

وفي هذا السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش يعاني أزمة في القوة البشرية تُوصف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضافت القناة 12، أن هناك نقص بنحو 1600 ضابط في كل الوحدات القتالية بالجيش من بينهم 300 ضابط برتبة رائد، مؤكدة أن أفراد الخدمة النظامية والاحتياط يعانون إنهاكًا كبيرًا إضافة إلى تزايد الضغط على منظومة الاحتياط.