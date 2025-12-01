إعلان

سي إن إن: مادورو أبلغ الولايات المتحدة أنه مستعد للتنحي بعد 18 شهرا

كتب : مصراوي

01:37 ص 01/12/2025

الرئيس نيكولاس مادورو وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت شبكة CNN التلفزيونية، نقلا عن مصدر، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكد خلال محادثات غير رسمية مع مسؤولين أمريكيين، استعداده للتنحي عن منصبه بعد 18 شهرا.

ووفقا للقناة، تواصلت إدارة مادورو مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إقامة حوار بين البلدين.

وجرت الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أن مثل هذا الاقتراح بالاستقالة مقبول، لحل النزاع بين كاراكاس وواشنطن.

لكن البيت الأبيض على الرغم من ذلك، أصر في نهاية المطاف على ضرورة تنحي الرئيس الفنزويلي على الفور.

في 29 نوفمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.

وتتهم واشنطن السلطات الفنزويلية بالتقصير في مكافحة تهريب المخدرات، وفقا لروسيا اليوم.

ونشرت القوات البحرية الأمريكية مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات Gerald R. Ford وكذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، وأكثر من 16 ألف عسكري في البحر الكاريبي.

ومنذ سبتمبر، أغرقت القوات الأمريكية ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية مرات عديدة عن احتمال بدء الولايات المتحدة قريبا بشن ضربات على أراضي الفنزويلية.

وفي 27 نوفمبر، صرّح ترامب، أن واشنطن ستبدأ قريبا جدا بمكافحة تهريب المخدرات من فنزويلا، لكنه لم يُقدم تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مادورو الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين