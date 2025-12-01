ترامب: المباحثات مع أوكرانيا تمضي قدما وهناك فرصة لعقد صفقة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المباحثات مع أوكرانيا حول خطة التسوية تجري بصورة جيدة، معبرا عن قناعته أن هناك فرصة لعقد الصفقة.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرته، تعليقا على سير المحادثات: "إنها تجري بصورة جيدة وهناك فرصة لا بأس بها لعقد الصفقة".

وتابع أنه قد تحدث مع وزير خارجيته ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مؤكدا أن كل شيء جيد لديهما، معتبرا أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في إنهاء النزاع على حد سواء.

وأشار إلى أن هناك مشاكل صعبة لدى أوكرانيا. ولديهم هذا الوضع المتعلق بالفساد، وهذا لا يفيد طبعا، مؤكدا أن مبعوثه ويتكوف سيتوجه إلى موسكو في وقت ما خلال الأسبوع القادم.

وأضاف: "نحن نرغب في وقف قتل الناس، وهذا لا يخص الولايات المتحدة كثيرا، لكنني أرغب في أن ننقذ عددا كبيرا من الأرواح".

ووصف الرئيس الأمريكي النزاع في أوكرانيا أنه سخيف، مجددا موقفه أن النزاع ما كان له أن يبدأ لو كان هو رئيسا.

يأتي ذلك على خلفية جولة جديدة من المباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني، جرت في مدينة ميامي الأمريكية اليوم الأحد، وتم خلالها بحث الخطة الأمريكية لتسوية النزاع التي قدمتها إدارة ترامب.

ووصفها الجانبان المباحثات في ميامي بأنها كانت مثمرة دون الكشف عن أي تفاصيل، وفقا لروسيا اليوم.