إيلون ماسك يقترح "حجب الشمس" بالأقمار الاصطناعية.. ما القصة؟

وكالات

أقترح الملياردير الأمريكي ومالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك،"حجب الشمس" بالأقمار الاصطناعية للحد من الاحتباس الحراري، وذلك من خلال إرسال مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى مدار الأرض.

وقال ماسك، في منشور على منصته "إكس"، إن هذه الأقمار ستكون قادرة على منع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال إجراء تعديلات طفيفة في مقدار الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض.

A large solar-powered AI satellite constellation would be able to prevent global warming by making tiny adjustments in how much solar energy reached Earth — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

وانتشرت تغريدة الملياردير الأمريكي بشكل واسع على منصة "إكس"، وانقسمت آراء المستخدمين بين مؤيد للفكرة، ومعارض لها، ومتعجب من إمكانية تطبيقها.

وسأل أحد المتابعين ماسك عن كيفية ضمانه أن تلك الأقمار الاصطناعية ستتبع تعديلات دقيقة وعادلة للطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مع مراعاة التغيرات الموسمية، ليجيب الملياردير الأمريكي قائلًا: "سنحتاج فقط إلى تعديلات صغيرة لمنع الاحتباس الحراري، أو التبريد العالمي على حد سواء".

واعترف ماسك أن حجب كمية كبيرة من أشعة الشمس قد تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وتحويل الأرض إلى "كرة جليدية".

وعلى الرغم من طرح الفكرة، فإن ماسك لم يوضح الدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في هذه المهمة، لكنه من المرجح أن يتحكم في تعديلات الأشعة التي سيسمح له بالوصول إلى الأرض، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ولكن علماء حذروا من أن تطبيق فكرة ماسك قد يلحق أضرارًا جسيمة بالنظام المناخي، وبحياة مليارات البشر على سطح الأرض.

واعتبرت ليلي فوهور، مديرة برنامج اقتصاد الوقود الأحفوري في مركز القانون الدولي البيئي في برلين، الفكرة بأنها "تخمينية".

وقالت فوهور لصحيفة "ديلي ميل"، إن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير قابلة للتنبؤ، وقد تزعزع هذه الفكرة نظامنا المناخي الهش"، مضيفة أن "أي تطبيق مستقبلي للهندسة الجيولوجية سيهدد الحياة وحقوق مليارات البشر".

وتابعت: "إذا نفذت الفكرة يومًا ما فلن يكون من الممكن إيقافها، أو تعليقها دون المخاطرة بارتفاع مفاجئ في الحرارة أو تضاعف الاحتباس الحراري".

بينما حذرت البروفيسورة سامي بوزارد، عالمة الجليد والمناخ في جامعة نورثامبريا، من أفكار ماسك، قائلة: "ينبغي ألا يكون قرار تحديد المناخ في يد شخص واحد أو دولة واحدة".

وذكرت بوزارد، أن تقليل انبعاثات غاز الكربون هي الطريقة المثلى والفعالة لتقليل الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بتوفير تكلفة المشروع، قالت "ديلي ميل"، إن ماسك يستطيع تغطية تكلفة هذا المشروع بسهولة، وهو حاليًا أغنى رجل في العالم بثروة تقارب نصف التريليون دولار.