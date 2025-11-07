تزايد إقبال المصريين في الكويت على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

عمان- (أ ش أ)

شهد مقر السفارة المصرية فى عمان، إقبالا لافتا من أبناء الجالية المصرية بالأردن عقب صلاة الجمعة، حيث توافد المواطنون بأعداد متزايدة للمشاركة فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى مساء غد السبت.

وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين بالخارج في 14 محافظة من بينها الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، حيث يجرى التصويت فى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج الرسمية في 18 نوفمبر الجاري.

ودعت السفارة المصرية في عمان أبناء الجالية إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، مؤكدة أن المشاركة الواسعة تعكس ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على الإسهام في مسيرة بنائه الديمقراطي.

كما أعربت السفارة عن شكرها للسلطات الأردنية التي قدمت كافة التسهيلات لإنجاح العملية الانتخابية للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة.