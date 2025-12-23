

كتب- محمد جعفر:

أفادت وسائل إعلام تركية بفقدان الاتصال، مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز "فالكون 50" تحمل رقم التسجيل (9H-DFJ)، كانت تقل وفد هيئة الأركان العامة الليبية، وعلى متنها رئيس الأركان الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد، وذلك بعد إقلاعها من مطار أنقرة إيسنبوجا متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاتصال بالطائرة انقطع عند الساعة 8:52 مساءً، بعد إقلاعها في تمام الساعة 8:10، مشيرة إلى أن سبب السقوط هو عطل في النظام الكهربائي وقع بعد فترة وجيزة من الإقلاع.

وأضافت أن الطائرة أطلقت نداء استغاثة إلى برج المراقبة أثناء تحليقها قرب منطقة هايمانا، قبل أن تعود أدراجها إلى مطار إيسنبوجا، حيث بدأت خلال ذلك في تفريغ الوقود استعداداً للهبوط الاضطراري.

ولم تُحدَّد بعد أسباب دوي الانفجار، وما إذا كان قد وقع أثناء تفريغ الوقود في الجو أم نتيجة الحادث نفسه، في حين لم تنجح محاولات إعادة الاتصال بالطائرة لاحقاً.

وأشارت التقارير إلى أن على متن الطائرة خمسة ركاب، مؤكدة أن الجهات المعنية تتابع التطورات تمهيداً لإعلان تفاصيل إضافية.