أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم، بإغلاق المجال الجوي مؤقتاً فوق العاصمة أنقرة وبدء تحقيق رسمي عقب انقطاع الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال وزير الداخلية التركي إن الاتصال فقد بطائرة خاصة بعد إقلاعها مساء اليوم الثلاثاء من مطار أنقرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور إجراءات البحث والتحقيق.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة الجزيرة عن مصدر عسكري ليبي أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان الليبي أثناء عودته من مهمة رسمية في تركيا.

من جهته، أعلن وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية أن الحكومة الليبية تلقت اتصالاً رسمياً من الجانب التركي يفيد بفقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان، موضحاً أن الاتصال انقطع بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من أنقرة، وأن السلطات الليبية تنتظر النتائج النهائية للتحقيق، مع ترجيح سقوط الطائرة.

وفي تطور لاحق، نقلت الجزيرة عن مصدر حكومي أن أنقرة أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة لقوا مصرعهم، وأن فرق الإنقاذ عثرت على الجثث وحطام الطائرة، في وقت تواصل فيه السلطات التركية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.