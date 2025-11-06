ترامب: أريد لـ نيويورك أن تكون ناجحة.. وربما أساعد زهران ممداني قليلًا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد لنيويورك أن تكون ناجحة، وقد يعرض مساعدة الحكومة الاتحادية على زهران ممداني، الديمقراطي الاشتراكي الذي انتُخب رئيس بلدية لمدينة نيويورك.

وأضاف ترامب في خطاب ألقاه في ميامي بعد يوم واحد من الانتخابات: "سنساعده، ربما قليلا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة فقدت شيئا من السيادة بعد فوز الاشتراكي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ"معالجة الأمر".

وأضاف: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديموقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

كان ترمب قد لوّح قبل الانتخابات بقطع التمويل الفدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديموقراطي.

وتابع ترامب: "الديمقراطيون يحاولون تأخيرنا وإعادتنا لسياسات بايدن على الديمقراطيين إعادة فتح الحكومة"، مضيفا أن على الولايات المتحدة أن تختار بين الشيوعية والمنطق السليم.

وأضاف: "خصومنا يعرضون عليكم كابوسا اقتصاديا، أما نحن فنحقق معجزة اقتصادية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات يرى محللون أنها تشكّل عقابا لسياسات الإدارة الحالية في ما يتعلق بالقدرة الشرائية.

وانتُخب زهران ممداني، الممثل الشاب للجناح اليساري في الحزب الديموقراطي والمعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك في انتخابات كانت الاختبار الانتخابي الأول للرئيس الجمهوري.

وتقدم ممداني البالغ 34 عاما على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير، وفقا للغد.