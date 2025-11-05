إعلان

إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينيا ضمن صفقة التبادل

كتب : مصراوي

12:52 م 05/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غزة - ( د ب أ)

أفرجت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن جثامين 15 فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "جثامين 15 شهيدًا وصلت لمستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع، سلمتها قوات الاحتلال".

وكانت كتائب القسام سلمت الليلة الماضية جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر، وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين سلمتهم إسرائيل إلى 285.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل فلسطين غزة القوات الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)