إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينيا ضمن صفقة التبادل

غزة - ( د ب أ)

أفرجت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن جثامين 15 فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "جثامين 15 شهيدًا وصلت لمستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع، سلمتها قوات الاحتلال".

وكانت كتائب القسام سلمت الليلة الماضية جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر، وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين سلمتهم إسرائيل إلى 285.