وفاة والد إمام وخطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني

نعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، والد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين.

وفي برقية عزاء ومواساة نُشرت عبر حساب رئاسة شؤون الحرمين مساء الاثنين، عبّر الأمير خالد الفيصل عن أحرّ تعازيه وصادق مواساته للشيخ عبدالله الجهني وأفراد أسرته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على أهله بالصبر والسلوان.

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يبعث برقية عزاء إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني في وفاة والده .https://t.co/HHs6x5ouQ1 pic.twitter.com/qGPAQIE1Rg — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) November 3, 2025

من جهته، قدّم الشيخ الدكتور عبدالله الجهني خالص شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومشاعره الكريمة، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء.