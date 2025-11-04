أمير قطر: الفلسطينيون بحاجة للدعم لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي

وكالات

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات.

وقال آل ثاني، خلال القمة العالمية للتنمية الإجتماعية بقطر، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي.

وأمس الاثنين، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنه وصل إلى مستشفيات القطاع 10 شهداء، منهم 8 شهداء إنتشال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استُشهد 238 فلسطينيًا، وأُصيب 600 آخرين.