انقطاع الكهرباء وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ماذا حدث في شيكاغو؟

تواصل فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن اليوم الأحد، جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان، بعد أن تسببت عاصفة شتوية بمنطقة البحيرات العظمى في انقطاع واسع للكهرباء.

واستمر إغلاق مطار دي موين في ولاية آيوا صباح اليوم الأحد، وهو يوم سفر رئيسي عقب عطلة عيد الشكر، وذلك بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا كونكشن" مساء أمس السبت إلى خارج المدرج المغطى بالجليد.

وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات، حيث تم نقل الركاب إلى مبنى المطار بواسطة حافلة.

كما دعت مئات الكنائس في غرب ميشيجان المصلين إلى البقاء في منازلهم أو متابعة الخدمات عبر الإنترنت، بعد أن تساقطت ثلوج بارتفاع وصل إلى 30 سنتيمترا في مناطق قريبة من بحيرة ميشيجان.

وفي ويسكونسن، أعلنت شركة "وي إنرجيز" عن أكثر من 6 آلاف حالة انقطاع للكهرباء، معظمها في ميلووكي وجنوب ميلووكي.

وأفاد سكان بأن خطوط الكهرباء تضررت تحت وطأة الثلوج الكثيفة والرطبة.

وتم إلغاء أكثر من 250 رحلة من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتجاوز عدد الرحلات المتأخرة 900 رحلة، وذلك وفقا لموقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد حركة الطيران.