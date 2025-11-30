إعلان

انقطاع الكهرباء وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ماذا حدث في شيكاغو؟

كتب : مصراوي

10:30 م 30/11/2025

مطار أوهير الدولي في شيكاغو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

تواصل فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن اليوم الأحد، جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان، بعد أن تسببت عاصفة شتوية بمنطقة البحيرات العظمى في انقطاع واسع للكهرباء.

واستمر إغلاق مطار دي موين في ولاية آيوا صباح اليوم الأحد، وهو يوم سفر رئيسي عقب عطلة عيد الشكر، وذلك بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا كونكشن" مساء أمس السبت إلى خارج المدرج المغطى بالجليد.

وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات، حيث تم نقل الركاب إلى مبنى المطار بواسطة حافلة.

كما دعت مئات الكنائس في غرب ميشيجان المصلين إلى البقاء في منازلهم أو متابعة الخدمات عبر الإنترنت، بعد أن تساقطت ثلوج بارتفاع وصل إلى 30 سنتيمترا في مناطق قريبة من بحيرة ميشيجان.

وفي ويسكونسن، أعلنت شركة "وي إنرجيز" عن أكثر من 6 آلاف حالة انقطاع للكهرباء، معظمها في ميلووكي وجنوب ميلووكي.

وأفاد سكان بأن خطوط الكهرباء تضررت تحت وطأة الثلوج الكثيفة والرطبة.

وتم إلغاء أكثر من 250 رحلة من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتجاوز عدد الرحلات المتأخرة 900 رحلة، وذلك وفقا لموقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد حركة الطيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيكاغو الكهرباء الغاء رحلات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة