سوريا في الأمم المتحدة: اعتداءات إسرائيل هي رد على نجاحنا

كتب-عبدالله محمود

10:14 م 30/11/2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن الاعتداءات الإسرائيلية هي رد على نجاح سوريا في تحركاتها الدولية.

وأكد علبي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن سوريا لن تستجيب للاستفزازات الإسرائيلية، وحريصة على سلامة الشعب السوري.

وأضاف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تتمنى أن ننجر للاستفزازات للقضاء على المكتسبات السياسية والاقتصادية.

وأوضح المندوب السوري، أن الاستفزازات الإسرائيلية رد على الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة.

وأشار مندوب سوريا، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لسوريا أن تنجح وتستقر وكذلك لحلفائها الإقليميين والدوليين.

وذكر علبي، أن الرئيس السوري كان واضحا بأن هدف سوريا هو إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل ثم يكون لكل حادث حديث.

ولفت المندوب السوري، إلى أنه من المبكر الحديث عن سلام مع إسرائيل قبل زوال الاحتلال والقرار بيد الشعب السوري.

