قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إنه يتوقع تحقيق مزيد من التقدم خلال محادثات أوكرانيا، مؤكدا على أن إنهاء الحرب خطوة أولى لخلق مسار يؤدي إلى أوكرانيا مستقرة وذات سيادة.

بدوره، أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني تحقيق تقدم ملموس في المحادثات، معربا عن امتنانه للدور الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس"، إن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين سيجتمعون اليوم في ميامي قبل سفر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الموقع، إلى أن واشنطن وكييف تسعيان للانتهاء من التفاهمات بشأن خطة إنهاء الحرب، والتي روجعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية لتكون أكثر قبولا لدى كييف.

وذكر "أكسيوس"، أن من المتوقع أن يقدم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث ترامب للشرق الاوسط ستيف ويتكوف إلى بوتين يوم الثلاثاء.

ويتواجد الوفد الأوكراني برئاسة مستشار زيلينسكي للأمن القومي رستم عمروف، في ميامي للقاء ويتكوف في نادي شل باي.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، يضم الوفد نائب رئيس الخارجية سيرجي كيسليتسيا، ورئيس الأركان العسكرية أندريه هناتوف، والسفير الأوكراني لدى واشنطن أولها ستيفانيشينا، ومسؤولين استخباراتيين.

في المقابل، يضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وكوشنر وويتكوف.

وخلال المحادثات التي عُقدت في جنيف يوم الأحد الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاقات مبدئية بشأن جميع القضايا عدا مسألتين هما الأراضي والضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب.

وصرّح مسؤول أمريكي، بأن البيت الأبيض يرغب في سد الفجوات بشأن القضيتين العالقتين خلال اجتماع اليوم، قائلا: "الأوكرانيون يعرفون ما نريده منهم".

تأمل الإدارة الأمريكية في أن يسهم طرح مجموعة من التفاهمات بين واشنطن وكييف في إحراز تقدم مع الرئيس الروسي.

لكن شكوكا باتت تحوم حول استعداد الكرملين للقبول بالشروط التي نجح الأوكرانيون في تضمينها في الخطة المعدلة المنبثقة عن خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 28 نقطة التي طُرحت في البداية.