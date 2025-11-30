

وكالات

أعلن النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تروي نيلز، أحد أبرز حلفاء الرئيس دونالد ترامب، قراره بالتقاعد من الكونجرس وعدم الترشح لإعادة الانتخاب في عام 2026.

قال نيلز في بيان رسمي: "اتخذت القرار، بعد محادثات مع عروسي الجميلة وبناتي خلال عطلة عيد الشكر، بالتركيز على عائلتي والعودة إلى الديار بعد هذا الكونجرس".

أضاف: "قبل اتخاذ هذا القرار، اتصلت بالرئيس ترامب شخصيا لاطلاعه على خططي. كان الرئيس ترامب دائما حليفا قويا لدائرتنا الانتخابية وصديقا حقيقيا، وأردت أن يسمع ذلك مني أولا".

يأتي إعلان نيلز هذا في وقت يشهد مجلس النواب فيه استقالات متتالية، حيث أعلنت النائبة مارجوري تايلور جرين الحليفة السابقة لترامب عن خططها للاستقالة في يناير، كما كشف النائب دون بيكون منتقد ترامب أنه كاد أن يستقيل بسبب خطة السلام المكونة من 28 نقطة لإدارة ترامب حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد ساعات فقط من إعلان تروي نيلز، صرح شقيقه التوأم تريفور نيلز عن نيته الترشح للمقعد نفسه، إذ كتب على فيسبوك: "أعرف هذه الدائرة الانتخابية، وهذه الدائرة الانتخابية تعرفني، سأعمل كل يوم لكسب ثقتكم ومواصلة تقليد قيادة 'أمريكا أولا' الذي وضعه النائب المنتهية ولايته تروي نيلز".

وقد أيد تروي نيلز شقيقه ترشيحه في منشور منفصل، وفقا لروسيا اليوم.