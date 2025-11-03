إعلان

روسيا.. العثور على 200 جثة لأوكرانيين في مقاطعة كورسك بعد معارك عنيفة

كتب : مصراوي

09:15 م 03/11/2025

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

كشف ضابط روسي في وزارة الدفاع عن العثور على أكثر من 200 جثة لمقاتلين أوكرانيين خلال عمليات البحث الجارية في منطقة سودجا بمقاطعة كورسك الحدودية.

وقال الملازم الأول دميتري دوبوف من إدارة تنظيم البحث عن المفقودين والقتلى في مركز التنسيق العام بوزارة الدفاع الروسية، خلال تصريحاته مع مراسل وكالة نوفوستي إن الجثث تعود لعناصر من القوات الأوكرانية الذين لقوا مصرعهم في وقت سابق خلال المعارك في المنطقة، موضحًا أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى دونيتسك، حيث تُحفظ في برادات مخصصة تمهيدًا لإجراء عملية تبادل لاحقة مع الجانب الأوكراني.

وأشار دوبوف إلى أن هذه العملية تأتي بعد أسابيع من تسليم جثث نحو 300 مدني من سكان سودجا قتلوا على أيدي مسلحين أوكرانيين، حيث تم التعرف عليهم وتسليمهم إلى ذويهم.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد بقيت مدينة سودجا والبلدات المجاورة تحت الاحتلال الأوكراني لنحو سبعة أشهر، قبل أن تعلن موسكو في مارس الماضي تحرير المدينة الاستراتيجية إلى جانب بلدتي ميلوفوي وبودول الواقعتين على أطراف مقاطعة كورسك.

وأضافت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء هجومها على كورسك في السادس من أغسطس الماضي تجاوزت 67 ألف عسكري، وبلغت خسائرها المادية أكثر من 390 دبابة وآلاف المركبات المدرعة، إلى جانب 120 محطة حرب إلكترونية و26 محطة رادار و549 مدفعاً.

سودجا وزارة الدفاع الروسية العثور على 200 جثة لأوكرانيين القوات الأوكرانية خسائر القوات الأوكرانية

