هيئة بحرية بريطانية: مجهولون حاولوا اعتلاء سفينة قبالة سواحل الصومال

وكالات

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا عن محاولة أشخاص اعتلاء سفينة على بعد 332 ميلًا بحريًا إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيان: "أفاد القبطان بمحاولة أربعة أشخاص غير مصرح لهم بالصعود إلى سفينته"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت الهيئة "جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تجري السلطات تحقيقًا. وننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور".