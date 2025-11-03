إعلان

هيئة بحرية بريطانية: مجهولون حاولوا اعتلاء سفينة قبالة سواحل الصومال

كتب : مصراوي

09:59 ص 03/11/2025

سفينة قبالة سواحل الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا عن محاولة أشخاص اعتلاء سفينة على بعد 332 ميلًا بحريًا إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيان: "أفاد القبطان بمحاولة أربعة أشخاص غير مصرح لهم بالصعود إلى سفينته"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت الهيئة "جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تجري السلطات تحقيقًا. وننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة بحرية بريطانية مجهولون سفينة قبالة سواحل الصومال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب