الرياض - (د ب أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته إسرائيل على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق بسوريا.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لتمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها على سيادة سوريا وأراضيها ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحملت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يضمن احترام سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت في قرية بيت جن الواقعة في ريف دمشق، فجر أمس الجمعة، بهدف تنفيذ عمليات اعتقال، إلا أن الأهالي حاصروا دورية للاحتلال، واندلعت اشتباكات استمرت ساعتين.

وتدخل جيش الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية لفك الحصار عن القوة، حيث أسفرت الاشتباكات والقصف عن مقتل 13 مدنياً، وإصابة 6 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم حالتان خطرتان.

وأمس الأول الخميس، استهدفت قوات إسرائيلية تل أحمر بريف القنيطرة بعدد من قذائف المدفعية، كما جددت توغلها بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي.

ومن وقت لآخر يقوم الجيش الإسرائيلي بالتوغل داخل الأراضي السورية، كما ينفذ غارات على أهداف داخل سوريا، في انتهاك صريح لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.