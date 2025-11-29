إعلان

مطالب بمحاكمة المتورطين في جرائم ضد الأسرى بيوم التضامن الفلسطيني

كتب : مصراوي

04:31 م 29/11/2025

مطالب بمحاكمة المتورطين في جرائم ضد الأسرى بيوم التضامن الفلسطيني

وكالات

طالبت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، اليوم السبت، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم حرب ضد المعتقلين في سجون تل أبيب.

جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (حقوقية)، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 من نوفمبر من كل عام.

ووجّهت المؤسسات رسالة إلى "شعوب العالم الحرة"، دعتها فيها إلى وضع حد لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي.



