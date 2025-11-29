اليونيسف: سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في غزة

وكالات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن استمرار سوء التغذية مع دخول فصل الشتاء يهدد حياة الأطفال وصحتهم في قطاع غزة.

وقالت اليونيسف، إن فصل الشتاء يزيد من انتشار الأمراض ويرفع خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفًا في غزة، مشيرة إلى أن فحوص التغذية أظهرت أن نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة في غزة مصابون بسوء تغذية حاد خلال شهر أكتوبر.

وحثت المنظمة الأممية، كل الأطراف على فتح المعابر إلى قطاع غزة لمرور الإغاثة الإنسانية عبر جميع طرق الإمداد الممكنة.