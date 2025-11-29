إعلان

إدارة الطيران الأمريكية توقف الرحلات إلى مطار فيلادلفيا بسبب تهديد أمني

كتب : عاطف مراد

02:34 ص 29/11/2025

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقاف جميع الرحلات المغادرة والمتجهة إلى مطار فيلادلفيا الدولي، بعد ورود تهديد بوجود قنبلة، وفقًا للبيان العاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تهديد أمني

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، بما في ذلك تفتيش شامل للمطار ومسارات الرحلات، لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار، بينما تستمر فرق الأمن في تقييم التهديد والتحقق من مصدره.

