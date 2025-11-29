أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقاف جميع الرحلات المغادرة والمتجهة إلى مطار فيلادلفيا الدولي، بعد ورود تهديد بوجود قنبلة، وفقًا للبيان العاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تهديد أمني

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، بما في ذلك تفتيش شامل للمطار ومسارات الرحلات، لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار، بينما تستمر فرق الأمن في تقييم التهديد والتحقق من مصدره.